На Ямале ищут пропавших пять дней назад четырех человек Фото: mo-yamal.ru

На поиски пропавших в Новом Порту Ямальского района четырех человек отправили вертолет. Известно, что исчезнувшие выехали 20 августа в чум, расположенный в 45 километрах от села, и больше на связь не выходили.

Однако сообщение о пропаже людей поступил в единую диспетчерскую службу спустя два дня, 22 августа в 9 часов вечера.

На поиски людей отправили беспилотный летательный аппарат, который вернулся без каких-либо результатов. Сотрудники местной администрации и Ямалспаса на вертолёте обследовали береговую линию до Нового Порта. До сих пор никаких следов пропавших не обнаружено. В Новом Порту к поискам подключились и добровольцы.

Спасатели не исключают, что лодку с людьми могло опрокинуть течением и она ушла на дно, или же судно унесло в район Надыма или Кутопьюгана.

Поиски продолжаются, ещё один вертолёт с группой спасателей на борту вылетит сегодня, 25 августа, сообщили в администрации Ямальского района.