Глава Ямала наградил новоуренгойских полицейских за спасение людей на пожаре

Губернатор ЯНАО наградил новоуренгойских полицейских за мужество и самоотверженность Фото: yanao.ru

В Новом Уренгое губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил полицейским медали «За мужество и самоотверженность».

Награды из рук главы региона получили инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по г. Новый Уренгой, лейтенант полиции Станислав Костромских и полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новый Уренгой, старшина полиции Курбан Исламгулов.

Благодаря их оперативным и слаженным действиям удалось избежать жертв во время пожара в жилом доме в октябре 2019 года. Курбан Исламгулов до приезда спасателей помог эвакуировать порядка 70 человек, а Станислав Костромских месяцем ранее вывел из горящего жилого дома порядка 20 человек.

Стражей порядка отметили за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.