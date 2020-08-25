В Надыме началась доследственная проверка после гибели инвалида на пожаре

В Надыме началась доследственная проверка после гибели человека на пожаре Фото: nadymregion.ru

В Надыме выясняют причину смерти мужчины, тело которого найдено при тушении пожара в двухэтажном деревянном общежитии ночью на 25 августа. Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз.

Как сообщили в СУ СР по ЯНАО, деревянный дом в поселке Лесном города Надыма загорелся 24 августа 2020 года около десяти часов вечера. При тушении пожара двое пострадавших жильцов общежития доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент оба находятся в удовлетворительном состоянии.

Утром при разборе завалов в одной из сгоревших комнат обнаружено тело погибшего. Личность несчастного установлена. Это 51-летий мужчина, жилец общежития, являющийся инвалидом. Предварительно установлено, что очаг возгорания находится в помещении, в котором проживал погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», на внеочередном заседании комиссии по ЧС было принято решение о предоставлении четырем погорельцам мест в пункте временного размещения, обеспечении их питанием, выделении материальной помощи и оказании содействия в восстановлении утраченных в пожаре документов.