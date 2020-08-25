Ямальские поисковики приняли участие в захоронении останков солдат Красной армии Фото: Администрация Ноябрьска

Закончилась международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Ямальские поисковики приняли участие в захоронении останков солдат Красной армии, найденных в ходе экспедиции.

Церемония прошла 23 августа под Калугой близ деревни Цветовка на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

За время работы поисковиками подняты останки 166 бойцов. Из них 104 - верховые, 62 эксгумированы из санитарных захоронений. Найдено 7 смертных медальонов, из них 3 прочитаны, 3 отправлены на экспертизу, в том числе знак «Ударник Сталинского призыва».

Как сообщили в Региональном центре патриотического воспитания, поисковикам удалось установить имена 3 бойцов: младший сержант Скачков Михаил Тихонович, 1922 г.р.; зам. политрука Анеликов Андрей Александрович, 1905 г.р.; красноармеец Лег(х)кодымов Емельян Михайлович, 1904г.р.

Напомним, в экспедиции участвовали 37 ямальских поисковиков. Всего в Западном фронте участвовали добровольцы более чем из двадцати регионов России и некоторых стран ближнего зарубежья.