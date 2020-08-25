На Ямале в ДТП пострадали пешеходы Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямале в двух дорожно-транспортных происшествиях, случившихся 24 августа, пострадали пешеходы.

В Ноябрьске в районе улицы Магистральная в 13 часов 30 минут водитель автомобиля «DAEWOO» совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В селе Самбург Пуровского района в этот же день в районе улицы Геофизиков около 16 часов 30 минут водитель за рулем автомобиля «УАЗ» при движении задним ходом не заметил пешехода и сбил его. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, оба пешеходы получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 2991 зарегистрированных ДТП, погибло 26 человек и 289 травмированы, в их числе 27 детей.