В Надыме при пожаре в общежитии погиб человек

В Надыме при пожаре в общежитии пострадали два человека Фото: 89.mchs.gov.ru

В поселке Лесном, который расположен в городе Надым, 24 августа около десяти часов вечера произошёл пожар в жилом двухэтажном деревянном общежитии. Когда приехали огнеборцы, горел второй этаж, кроме того, возникла угроза перехода пламени на кровлю здания, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану, пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Фото: nadymregion.ru

На момент ЧП в доме проживало семь человек, пять из них самостоятельно покинули здание до приезда подразделений. Два человека получили повреждения первой и второй степени тяжести. Их доставили в приемный покой Надымской ЦРБ. При тушении обнаружено тело погибшего мужчины.

Пожар в деревянном доме распространялся очень быстро. Тушили дом до глубокой ночи. Возгорание ликвидировали 25 августа, в 01-12ч. Дом сгорел дотла.

Фото: nadymregion.ru

На внеочередном заседании комиссии по ЧС было принято решение о предоставлении четырем погорельцам мест в пункте временного размещения, обеспечении их питанием, выделении материальной помощи и оказании содействия в восстановлении утраченных в пожаре документов.