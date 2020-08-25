Погода на Ямале 25 августа: дождливый день при слабом ветре Фото: pixabay.com

Во вторник, 25 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, малооблачно, кратковременный дождь – в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северный 3 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, малооблачно, дождь пройдет только утром, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно, дождь будет идти до обеда, ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +16 градусов, малооблачно, дождь будет идти до вечера, днем – гроза, ветер северный 2 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, днем – дождь, гроза, ветер северо-западный 1 м/с.

В Муравленко +16 градусов, малооблачно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 3 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.