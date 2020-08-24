Глава Салехарда оценил подготовку к открытию центра «Точка роста» Фото: salekhard.or

Глава Салехарда Алексей Титовский побывал в школе №1, где оценил подготовку к запуску нового центра «Точка роста». О чем поделился в своем аккаунте в Instagram.

«В нашем городе центров «Точка роста» станет больше. В сентябре они откроются в школах №1 и №2. На днях посмотрел, как идет подготовка к открытию в школе №1. Ремонтные и отделочные работы завершены, идет установка оборудования», – написал градоначальник.

Напомним, центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в прошлом году был открыт в школе №3 и занимаются в нем 749 ребят. Центры «Точка роста» запускаются в рамках регионального проекта «Современная школа». Здесь школьников ждут занятия шахматами, робототехникой, промышленным дизайном, пожарной и дорожной безопасностью, а также изучение информационных и 3D-технологий.

Особые требования предъявляются к помещениям – уход от классической расстановки учебных парт, создание шахматной гостиной, медиазоны и коворкинга, определённая цветовая гамма помещений, согласно брендбуку. Кроме этого, пространство каждой «Точки роста» будет выполнять роль центра общественной жизни школы и использоваться для творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей, для проектной деятельности и социокультурных событий.

«Уверен, ребятам будет интересно в такой обстановке изучать математику и информатику, физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности и другие предметы», – отметил Алексей Титовский.