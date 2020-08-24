В Ноябрьске две женщины спасли свои сбережения от мошенников Фото: pixabay.com

В Ноябрьске две женщины проявили бдительность и не попались на уловки мошенников. Местные жительницы распознали схемы обмана и спасли сбережения.

22 августа одна из них обратилась в дежурную часть. Она рассказала, что неизвестный пытался завладеть деньгами. Ее страничку в соцсети взломали, после этого ее знакомому пришло сообщение о просьбе взять в долг 32 тыс. рублей на похороны ее матери. Сумму предлагалось перевести на указанный номер карты. Мошеннику не удалось завладеть чужими деньгами.

23 августа обратилась еще одна жительница с заявлением о том, что неизвестный пытался выманить у нее 3 тысячи рублей. Женщина разместила в социальной сети объявление о том, что ее знакомый потерял телефон.

После этого ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов вернуть телефон за вознаграждение в сумме более 3 тыс. рублей, которые женщина должна была перевести через банкомат. Горожанка не попалась на уловки мошенника и сообщила о произошедшем в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.