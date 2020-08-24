Губернатор Ямала ответит на вопросы земляков в прямом эфире Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир сегодня в 18:00 в своём аккаунте Instagram (instagram.com/artyukhov_da). Он призвал земляков задавать любые вопросы.

Кроме того, для жителей Нового Уренгоя пройдет онлайн-опрос. Для этого в 18:00 нужно перейти по ссылке 89.yanao.ru. До 18:00 по ссылке будет открываться официальный сайт ЯНАО.

Сегодня, 24 августа, глава региона работает в Новом Уренгое, который он посетил в рамках большой поездки по муниципалитетам, начавшейся 17 августа. Напомним, губернатор проедет за рулем автомобиля LADA XRAY 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда и оценит, как развиваются муниципалитеты.

Маршрут строится в том числе на основе предложений ямальцев. Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали подписчики в социальных сетях.