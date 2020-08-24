В Коротчаево губернатор вручил ключи от новых квартир переселенцам из авариек Фото: администрация Нового Уренгоя

В Коротчаево 15 семей, живущие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир. В церемонии участвовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, продолжающий поездку по региону.

Два многоквартирных дома на проспекте Мира помогут расселить и снести около 70 аварийных домов. Первый — семиэтажный на 83 квартиры, второй — разноуровневый: три этажа посередине и по четыре по краям, всего 139 квартир. Дворы у новостроек просторные, с парковками.

Входные группы оборудованы автоматическими подъёмниками. Рядом с домами расположены бассейн и хоккейный корт, рассказали в администрации Нового Уренгоя.

Замначальника территoриального управления района Корoтчаево Вячеслав Стышнов отметил, что пока с жильцами заключают дoговора временного найма. После того, как здания передадут в собственность Фoнда жилищного строительства ЯНАO, переоформят документы на сoцнайм, а потом и в собственность.

Напомним, губернатор поставил амбициозную задачу – за пять лет расселить миллион аварийных квадратных метров жилья по всему Ямалу.