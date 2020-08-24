Детей кочевников доставят из тундры Тазовского района в школы Фото: vk.com/tasu89

В Тазовском районе 22 августа стартовала кампания по организованному сбору к новому учебному году школьников из числа КМНС, которые совместно с родителями ведут кочевой образ жизни.

Сбор учеников продлится до 5 сентября включительно в соответствии с утвержденными графиками. До начала учебного года планируется вывезти более 1000 ребят. Сбор детей стартует с Гыданской тундры, 25 августа начнется облет по Антипаютинской, Находкинской и Тазовской тундре.

В Департаменте образования и в общеобразовательных организациях назначены ответственные лица, проводники, владеющие информацией о местах проживания и каслания родителей обучающихся.

При перевозке детей в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будут соблюдать правила безопасности. Как сообщили в администрации Тазовского района, будет проводиться термометрия бесконтактным способом; обработка рук антисептическими средствами или дезинфицирующими салфетками. Обязательное условие – использование средств индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая со сменой каждые 3 часа).