В Салехарде заработали 30 «умных» пешеходных переходов

В Салехарде начинают работать «умные» пешеходные переходы Фото: salekhard.org

В Салехарде установлено 30 «умных» пешеходных переходов. Пока идет процесс пуско-наладки систем. К первому сентября все они начнут работать в штатном режиме. Интеллектуальная система повышает дорожную безопасность на 67 процентов.

Принцип ее работы прост. При приближении человека к пешеходному переходу его силуэт фиксирует видеодетектор, программное обеспечение зажигает сигнальные элементы, которые находятся над проезжей частью.

Вечером включается дополнительная проекция дорожной разметки «зебра», а также подсветка привлекающая внимание водителя. После того, как пешеход перешел дорогу, система переходит в режим ожидания. Весь процесс записывается на видео и хранится в памяти видеодетектора. Зимой, в темное время, на дороге покрытой снегом благодаря проекции будет видна дорожная разметка, пояснили в администрации города.

- Через год мы оценим работу системы в наших климатических условиях и при положительном результате продолжим обустраивать нерегулируемые пешеходные переходы, - комментирует директор Салехардской ДЕЗ Степан Федченко.