Надымчане могут стать донорами костного мозга Фото: Ольга Крыльцова

Жители Надыма, смогут сдать кровь в банк доноров костного мозга. Акция «Жизнь в твоих руках» пройдет в городе 26 августа, сообщили в Надымской центральной районной больнице.

Мероприятие проводят ВОД «Волонтеры-медики», специалисты Надымской центральной районной больницы и Ямальского центра медицинской профилактики.

Почти весь день на Набережной будет работать мобильный диагностический комплекс. Сдать венозную кровь и попасть в банк доноров могут люди от 18 до 45 лет. Затем в лаборатории больницы проведут типирование для определения набора генов, отвечающих за совместимость тканей.

Одновременно в «автобусе здоровья» будут работать специалисты Ямальского центра медицинской профилактики. Они проведут экспресс-обследование здоровья для всех желающих.