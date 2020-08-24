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Надымчане могут стать донорами костного мозга

На Набережной будет работать мобильный диагностический комплекс
Анна ПоляковаАннаПолякова
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Надымчане могут стать донорами костного мозга

Надымчане могут стать донорами костного мозга

Фото: Ольга Крыльцова

Жители Надыма, смогут сдать кровь в банк доноров костного мозга. Акция «Жизнь в твоих руках» пройдет в городе 26 августа, сообщили в Надымской центральной районной больнице.

Мероприятие проводят ВОД «Волонтеры-медики», специалисты Надымской центральной районной больницы и Ямальского центра медицинской профилактики.

Почти весь день на Набережной будет работать мобильный диагностический комплекс. Сдать венозную кровь и попасть в банк доноров могут люди от 18 до 45 лет. Затем в лаборатории больницы проведут типирование для определения набора генов, отвечающих за совместимость тканей.

Одновременно в «автобусе здоровья» будут работать специалисты Ямальского центра медицинской профилактики. Они проведут экспресс-обследование здоровья для всех желающих.