В Новом Уренгое женщина, продавая диван, нарвалась на мошенников Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое доверчивая 28-летняя женщина попалась на уловку мошенников, пытаясь продать диван на сайте бесплатных объявлений. Ей позвонил «покупатель» и под предлогом перечисления денежных средств за покупку завладел данными банковской карты женщины и кодом, который пришел в смс-сообщении. После этого с ее банковской карты «ушли» 216 тысяч рублей.

11 августа 2020 года она обратилась в дежурную часть с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестный ввел ее в заблуждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не называть неизвестным лицам данные банковских карт и коды в смс-сообщениях.