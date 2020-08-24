В Тарко-Сале откроется школа-интернат, которую строили 8 лет Фото: yanao.ru

В Тарко-Сале 1 сентября распахнет свои двери долгожданная школа-интернат, которую начали строить еще в 2012 году. Трехэтажный современный корпус рассчитан на 450 учеников. Здесь есть кабинеты робототехники, технологии, творческие мастерские, мультимедийный центр. Все учебные классы оснащены новейшим оборудованием.

- У нас получился современный учебный центр, где созданы все условия: отличные кабинеты труда, спортивный зал с новым инвентарем, музыкальный класс, студия лепки и другие творческие мастерские,- отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который в рамках большой поездки по муниципалитетам оценил развитие Пуровского района.

Он добавил, что в школе будут учиться в том числе дети тундровиков. Они смогут получить очень полезные прикладные знания.

Кроме того, в городе идет строительство новой школы, которая сможет принять не менее 400 учеников. Завершатся работы в 2022 году. До конца этого года в Тарко-Сале введут в эксплуатацию 2 новых детских сада. Каждый - на 240 воспитанников.