Знатоки Ямала поедут в Болгарию на форум-фестиваль

Ямальские победители игры КВИЗ поедут в Болгарию на форум-фестиваль Фото: yanao.ru

Порядка 100 активистов и друзей форума-фестиваля молодёжи «Мы за мир во всём мире!» объединила онлайн-встреча, задуманная для поддержания в сложный период пандемии международного молодёжного сотрудничества регионов России с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Ее участниками стали представители из России, Израиля, Молдовы, Казахстана, Словакии, Киргизии, Северной Македонии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Беларуси, Ирландии, Приднестровья, Германии и Финляндии. Главной темой онлайн-мероприятия стало 75-летие Великой Победы. Зарубежные партнёры рассказали, как прошло празднование юбилейной даты в их странах.

Отдельной темой для обсуждения стал формат проведения в этом году Международного дня мира, отмечаемой форумчанами 21 сентября. Было принято решение, что каждая страна и город отметят праздник на своё усмотрение – одна из общих площадок – интернет.

После просмотра презентационного ролика о ЯНАО участники встречи сыграли в КВИЗ. За шесть раундов викторины было задано 40 вопросов о Ямале, его географии и истории, а также форуме-фестивале, молодёжи и важных событиях, фактах русской культуры. Победителем игры стала команда «Настя и медведи», весь состав которой в 2021 году станет участником форума-фестиваля «Мы за мир во всём мире!».

В Болгарию поедут Кирилл Молчанов из Финляндии, Максим Божик из Молдавии, ямальцы Михаил Неизвестных, Анастасия Коковина, Александр Норка и Иван Алексеенко из Санкт-Петербурга.

В конце встречи организаторы предложили участникам отметить вместе с ямальцами 10 декабря 90-летие автономного округа.