В Пуровском районе судят женщину, убившую мужа за пьянку Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе ждет суда женщина, которую обвиняет в убийстве супруга. Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрано достаточно доказательств ее вины.

Ночью 31 марта 2020 года в селе Самбург было обнаружено тело 33-летнего мужчины с разбитой головой. Выяснилось, что накануне вечером между ним и его супругой произошел конфликт. Поводом для скандала стало пьянство мужа.

Женщина дождалась, когда он ляжет спать, и, подыскав молоток, била им по голове лежащему в кровати супругу. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами головы, рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Судьбу женщины решит суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным прокурором Пуровского района обвинительным заключением.