В главном музее Ямала покажут «Узоры из воздуха» Фото: pixabay.com

В главном музее Ямала откроется выставка предметов историко-бытовой коллекции «Все в ажуре». Она начнет работу в МВК имени И.С. Шемановского 25 августа в рамках проекта «Знаки, которые мы можем прочитать». Экспозиция представит изделия, выполненные в технике вязания крючком, сообщили в МВК.

«Узоры из воздуха», как называют кружево, получается путем переплетения обычных нитей, образующих ажурный орнамент. Неравномерная структура кружева создает особенный оптический эффект, игру света и тени, составляющую своеобразие этого вида рукоделия.

На экспозиции будут представлены вязаные салфетки, занавески, постельное белье, скатерти с отделкой из вязаного кружева, некогда украшавшие интерьеры салехардских домом.

На выставке можно будет узнать, как вяжется кружево, чем отличается гипюр от филейного вязания, а также самим попробовать связать цепочку из воздушных петель.