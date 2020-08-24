Мошенник напугал ноябрянку кредитом и выманил деньги Фото: pixabay.com

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о краже денег. Полиция сообщает, что на Ямале случаи подобных хищений в последнее время участились.

В дежурную часть 20 августа обратилась ноябрянка с заявлением о краже с банковской карты более 100 тыс. рублей. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банковского учреждения.

Мужчина сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Аферист убедил доверчивую женщину, что для отмены данной операции необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а также смс-пароли, поступившие на телефон.

После того, как ноябрянка выполнила указания мошенника, с банковского счета были списаны денежные средства на сумму более 113 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.