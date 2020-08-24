На Ямале младшеклассники с 1 сентября будут питаться бесплатно Фото: yanao.ru

На Ямале с начала учебного года все ученики начальных классов в школьных столовых будут питаться бесплатно. Их ждет горячий завтрак, если они учатся в первую смену, и обед, если смена вторая. Такие условия распространяются не только на льготные категории. Как пояснили в правительстве ЯНАО, Ямал готов к выполнению поручения главы государства на 100 процентов.

- Уже несколько лет мы организовываем горячее питание для ребят начальных классов. На сегодняшний день все пищеблоки отремонтированы, обеденные залы подготовлены, сейчас закупаются продукты, а персонал проходит необходимый медосмотр, - рассказал первый заместитель директора департамента образования Сергей Бойченко.

Школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также еще ряд льготных категорий, получают двухразовое питание. Данная практика продолжится и в этом учебном году.

Более того, 15 тысяч учеников сельских территорий бесплатные завтраки или обеды получают с 1 по 11 класс. Речь идет о Надымском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском, Ямальском районах.

В рамках выполнения задач, поставленных президентом РФ, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил провести в автономном округе модернизацию системы школьного питания. Для муниципалитетов рассматриваются различные модели, в том числе и с использованием школьных комбинатов.