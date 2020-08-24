В лесотундре под Новым Уренгоем погиб водитель снегоболотохода Фото: 89.мвд.рф

Смертельное ДТП случилось 23 августа около 15 часов 30 минут в районе ДНТ «Простоквашино» под Новым Уренгоем. В лесотундре погиб водитель снегоболотохода.

Двигаясь по грунтовой дороге, он не выбрал безопасную скорость. В результате водитель не справился с рулевым управлением, снегоболотоход опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: 89.мвд.рф

По предварительной информации, водитель не имел права управления на данное транспортное средство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.