В Тазовском районе начались досрочные выборы Фото: Избирком ЯНАО

Члены избирательных комиссий ЯНАО 23 августа отправились к жителям труднодоступных территорий и к работникам предприятий с непрерывным циклом работы. Возможность проголосовать досрочно будет предоставлена тем избирателям, которые с 11 по 13 сентября не смогут посетить избирательные участки.

Напомним, осенью тазовчане выберут депутатов районной Думы первого созыва и депутатов Законодательного Собрания ЯНАО.

23 августа члены избирательных комиссий направились сразу по четырем направлениям: в Находкинскую, Антипаютинскую тундру и две группы – в самую протяженную и густонаселенную Гыданскую тундру, сообщили в администрации Тазовского района.

В течение двух с половиной недель им предстоит охватить около 2500 человек. Чтобы добраться до избирателей будет использоваться как воздушный, так и водный транспорт.

Добавим, что процесс голосования проходит с соблюдением всех мер безопасности. Все члены избирательных комиссий, наблюдатели обеспечиваются масками, перчатками, защитными экранами, дезсредствами.