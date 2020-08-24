В Тарко-Сале появится микрорайон для переселенцев из аварийного жилья Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе большой поездки по муниципалитетам оценил развитие Пуровского района. В Тарко-Сале глава региона посмотрел площадку под строительство микрорайона Южный.

Фото: yanao.ru

Здесь к 2024 году построят шесть многоквартирных домов. Общая площадь жилья превысит 41 тыс. кв.м. Новоселье смогут справить 878 семей, переехав из аварийных домов. Предусмотрены проектом детские игровые площадки, парковки и благоустройство дворов.

В этом году в районе планируется переселить из аварийного фонда 229 семей, более 30 семей улучшат жилищные условия по окружной программе для работников бюджетной сферы. За пять лет в районе в новое жилье переедут около двух тысяч семей.

В поселке Уренгой сдан в эксплуатацию новый 5-ти этажный дом. Сюда переедут 136 семей из аварийного фонда. Один капитальный дом позволил нам переселить сразу 10 авариек. Первым 15 семьям вручил ключи губернатор.

- Роман и Анна Скородзиевские пригласили зайти в гости - до этого момента многодетная семья еще не видела новой квартиры. Было рад разделить с ними этот знаменательный для семьи момент, - признался губернатор.