Каждый ученик в Салехарде получит «Карту школьника»

В Салехарде каждый ученик получит «Карту школьника» Фото: salekhard.org

Специальные электронные «Карты школьника» с 1 сентября выдадут 7 630 ученикам Салехарда. Они предназначены для оплаты питания в школьных столовых, в том числе и льготной категорией учащихся. Чуть позже у карты появится функционал для входа в образовательные учреждения и для проезда в автобусах. Карту и терминал опробовали в тестовом режиме.

- Система работает в режиме оффлайн, терминал не связывается с банком и нет никакого ожидания, что в нынешних реалиях позволит минимизировать очереди и не создавать скопление детей в одном месте, - комментирует начальник департамента образования администрации Салехарда Оксана Казыева.

Воспользоваться картой можно только в школьной столовой. Вся история операций будет отражаться в личном кабинете на сайте ООО «ТТС – Сервис». Пополнять счет можно через любой банковский сервис. Если ребенок потеряет карту, ему выдадут дубликат. Старую заблокируют, а остаток денежных средств перенесут.

Напомним, что дизайн карты выбрали сами салехардцы голосованием на портале «Живем на Севере».