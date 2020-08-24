В Салехарде расследуют дело об угоне автомобиля молодыми людьми Фото: pixabay.com

В Салехарде троих юношей подозревают в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Один из фигурантов уголовного дела не достиг совершеннолетнего возраста.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, предлогом для преступления стал незначительный денежный долг хозяина автомобиля перед одним из угонщиков.

15 августа 2020 года компания договорилась завладеть транспортным средством марки «ВАЗ-2109». Угнав автомобиль с территории двора, они спрятали его в городе.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.