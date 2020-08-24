Губернатор Ямала оценил готовность моста через реку Пур Фото: yanao.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе большой поездки по муниципалитетам 23 августа оценил готовность моста через реку Пур. Движение по нему откроют до конца года, сообщили в региональном правительстве.

На объекте выполнена большая часть работ. Сейчас обустраивается мостовое полотно, после чего останется произвести монтаж дорожных знаков, барьерного ограждения и нанести разметку.

Фото: yanao.ru

Как отметил глава региона, возведение моста идет почти с двукратным опережением графика. Работы начались в декабре 2018 года. Это будет долговечный объект, который прослужит многие десятилетия.

С вводом моста восточная часть ЯНАО соединится с основной сетью окружных дорог. Этого многие годы ждали жители Пурoвского, Тазoвского и Краснoселькупского районов. Капитальный мост обеспечит бесперебoйную транспoртную связь как для жителей, так и для предприятий ТЭК.

Движение по мосту длиной почти 1700 метров будет осуществляться в две полосы с максимальной скоростью 100 км/час. Имя Пуровский жители Ямала выбирали голосованием.

Мост через реку Пур строится без бюджетного финансирования, только на средства частного инвестора. Проезд по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, общественного транспорта, транспорта экстренных служб, мотоциклов и еще ряда категорий.