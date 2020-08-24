Ямальские учёные займутся улучшением экологии села Сёяха Фото: yanao.ru

Специалисты Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию в Ямальский район. В тундре, в местах каслания оленеводов, в сёлах Сёяха и Мыс Каменный ученые проводили экологический мониторинг исконной среды проживания коренного населения и оценивали риски для его здоровья.

Между тем, не все так однозначно. С одной стороны бесхозные буровые и свалки являются источником загрязнения в тундре. С другой, за годы они стали частью экосистемы.

- В Мысе Каменном на буровых, в Сёяхе на осветительных мачтах рядом с пустыми цистернами из-под ГСМ гнездятся хищные птицы. На свалках встречаются краснокнижные виды растений, – рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

В ходе полевых исследований зафиксированы изменения в растительном и животном мире, происходящие под воздействием потепления климата. Типичные арктические виды грызунов – лемминги стали исчезать. На широте Мыса Каменного и Сёяхи всё чаще встречаются полёвки. Одновременно в тундре появился опасный борщевик Сосновского, что вызывает серьёзное беспокойство у коренного населения.

По результатам экспедиции будет разработан план мероприятий по очистке и оздоровлению экосистем. также берегоукреплению в селе Сёяха. В ходе работ была выявлена интенсивная абразия береговой линии. В зоне обрушения могут оказаться несколько жилых домов.