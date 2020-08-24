Глава Ямала раскритиковал ремонтные работы на трассе Пуровск - Коротчаево

Глава Ямала раскритиковал ремонт трассы Пуровск - Коротчаево Фото: vk.com/artyukhov_da

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе своего рейда по территории региона проехал, как и обещал, по самому непростому участку Пуровск - Коротчаево, на который чаще всего жалуются северяне. В этом году дорожники выравнивают плиты на 26 километрах, только 3 из них успевают сделать в асфальте.

- Согласен, что работа неудовлетворительная, если не сказать хуже. Рабочие должны массово выходить и на всём участке Пуровск-Коротчаево резать арматуру, поднимать плиты и заделывать мелкие резкие выбоины. Эту работу «Ямалавтодор» должен начать незамедлительно, - подверг критике работу подрядчиков глава региона.

Губернатор в соцсети заявил, пока руководителю предприятия в Салехард путь заказан - он должен лично контролировать то, как идёт работа на самом проблемном для ямальцев участке.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда - Ямал», дорожники приступили к ремонту двух наиболее проблемных участков этой дороги. Протяженность их составляет 26,24 км. Строители заменят более 5000 плит покрытия, выровняют на всем протяжении просевшие плиты. Затем на них будет уложен многослойной слой асфальтобетона.