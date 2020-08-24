Погода на Ямале 24 августа: дожди и грозы Фото: pixabay.com

В понедельник, 24 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-восточный 1 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 4 м/с.

В Надыме +17 градусов, малооблачно, в середине дня - дождь, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +17 градусов, малооблачно, дождь будет идти до вечера, днем – гроза, ветер северный 3 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, днем – дождь, гроза, ветер северо-западный 2 м/с.

В Муравленко +16 градусов, переменная облачность, дождь, днем ожидается гроза, , ветер северный 3 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, облачно и дождливо, днем – гроза, ветер переменных направлений 2 м/с.