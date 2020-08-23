Глава ЯНАО проинспектирует состояние дороги Пуровск-Коротчаево Фото: администрация Нового Уренгоя

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в соцсети предупредил, что в ходе своего рейда по территории региона собирается проехать по самому непростому участку дороги, на который чаще всего жалуются северяне. Речь идет о трассе Пуровск-Коротчаево.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда - Ямал», дорожники приступили к ремонту двух наиболее проблемных участков этой дороги. Протяженность их составляет 26,24 км. Строители заменят более 5000 плит покрытия, выровняют на всем протяжении просевшие плиты. Затем на них будет уложен многослойной слой асфальтобетона.

«Буду сегодня работать в Коротчаево, посмотрю как там строятся объекты, заеду в посёлок Уренгой, увижу наш долгожданный пуровский мост. К вечеру уже буду в Новом Уренгое, - написал глава Ямала в соцсети, обратившись к жителям Нового Уренгоя с просьбой проявлять активность, писать свои предложения для «честного маршрута».