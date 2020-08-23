Школы Ямала готовы принять ребят 1 сентября

Школы Ямала готовы принять учеников 1 сентября Фото: yanao.ru

На Ямале завершили приемку образовательных учреждений к началу учебного года. Начать рабочий процесс готовы 130 школ, 168 детских садов и 7 учреждений среднего профессионального образования. Свои двери для ребят откроют две новые школы: в Тарко-Сале и Губкинском.

Как рассказал первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко, закуплены средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства.

Департамент ответил на главный вопрос, волнующий всех родителей - обучение будет проводиться в очном режиме. Торжественные линейки в День знаний пройдут традиционно в школах. Накануне первого сентября Роспотребнадзор даст рекомендации по их проведению.

В ведомстве сообщили, что ношение масок будет обязательным для учителей и вспомогательного персонала учебных заведений. Дети могут носить маски по желанию.

Перед началом учебного года во всех учреждениях проведут генеральную уборку. В школах будет открыто несколько входов. Каждое утро будет организован фильтр для школьников и сотрудников. Всем измерят температуру и продезинфицируют руки. За ребятами будет закреплен определенный класс. В учреждениях подготовили «скользящее» расписание звонков, чтобы дети не пересекались на переменах и в столовых, сообщили в правительстве ЯНАО.