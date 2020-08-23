Губернатор Ямала без предупреждения заехал в Пурпе Фото: vk.com/artyukhov_da

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе своей поездки по ЯНАО без предупреждения заехал в Пурпе и Пурпе-1 – это небольшие поселки в Пуровском районе, ранее уже побывал в Ханымее. Об итогах рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

- На дороге от Губкинского до Пурпе на 5 км в этом году сделают освещение. Движение по ней очень оживлённое - геодезисты уже работают, смотрим возможность расширить этот участок до 4 полос. В Губкинский жители ездят часто, эта дорога для них должна быть комфортной.

По наблюдениям губернатора, поселок Пурпе хорошо развивается в последние годы. Местные жители полюбили новый парк, в этом году там сделали актуальные для Севера скамейки с подогревом. Завершается строительство нового садика на 240 мест, до конца года его должны сдать.

Что касается вокзала, что глава региона отметил, строители работают очень медленно, темпы неудовлетворительные, и за год вышли только на стадию проектирования. Мы обязательно этот вокзал сделаем, беру этот вопрос под личный контроль.

По просьбе местной жительницы, которая написала губернатору в соцсети, Дмитрий Артюхов заехал в Пурпе-1. Женщина пожаловалась губернатору на нехватку детских площадок. Глава региона отметил, что ФАП нуждается в обновлении, школа оставила хорошее впечатление: хоть и не новая. Признался, что сам ходил в детстве в такую.

- По благоустройству - есть ощущение, что посёлку не хватает внимания. Средства на это у нас есть - поручил исполняющему полномочия главы района Антону Колодину работу по благоустройству в посёлке провести, -резюмировал губернатор.

На пути от Пурпе до Пуровска дорожники делают более 12 км. Убедился своими глазами, что на одном из участков плиты сняли, но рабочих и техники практически нет. Так быть не должно, Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО должен контролировать, чтобы ход работ был быстрым.