Погода на Ямале 23 августа: повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com

В воскресенье, 23 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, переменная облачность, вечером ожидается дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, облачно, дождь, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +19 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер север-восточный 4 м/с.

В Надыме +20 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Губкинском +18 градусов, малооблачно, дождь будет идти до вечера, днем – гроза, ветер восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, днем – дождь, гроза, ветер восточный 4 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно и дождливо, в первой половине дня - гроза, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.