Жительница Нового Уренгоя добилась возврата инвестиционных доходов

Женщина обратилась в прокуратуру по поводу законности перевода пенсионных накоплений Фото: pixabay.com

Проверку законности перевода пенсионных накоплений провела прокуратура Нового Уренгоя. В ведомство обратилась местная жительница по вопросу перевода ее средств из пенсионного фонда Российской Федерации в АО «НПФ «Будущее».

Установлено, что между заявительницей и АО «НПФ Будущее» заключен договор об обязательном пенсионном страховании, на основании которого средства пенсионных накоплений женщины в размере 52 тысячи рублей переведены из Пенсионного фонда Российской Федерации в АО «Негосударственный пенсионный фонд Будущее».

Как пояснила обратившаяся, заявление о переходе она не подавала и договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ «Будущее» не заключала. Подписи, которые содержатся в документах, ей не принадлежат, заверила женщина.

В результате жительница потеряла инвестиционный доход в размере 11 тысяч рублей. Прокурор Нового Уренгоя направил в суд исковое заявление о признании договора недействительным. А также потребовал возложить на АО «НПФ Будущее» обязанности перевести средства пенсионных накоплений гражданки в Пенсионный фонд России и восстановить инвестиционный доход. Исковые требования удовлетворены, исполнение находится на контроле прокуратуры.