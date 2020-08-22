Погода на Ямале 22 августа: пасмурно и дождливо

В округе ожидаются прохладная погода и осадки Фото: pixabay.com

Жителей Салехарда в субботу, 22 августа, ждет пасмурная и дождливая погода. Днем температура воздуха не превысит +17 градусов. Ночью температура опустится +11 градусов.

В Ноябрьске сегодня в течение дня ожидается дождь, вечером облачно с прояснениями, +8 ночью и до +14 днем. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.

В Новом Уренгое будет +11, +16 градусов, небольшой дождь. Ветер восточный 3-5 м/с.

В Надыме +13+16 градусов, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В Тарко-Сале +13+16 градусов, небольшой дождь. Ветер восточный 3-4 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 4 м/с.

В Лабытнанги до +17 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-4 м/с.