В Салехарде ревнивец едва не убил избранницу Фото: Ольга Крыльцова

Житель Салехарда, ранивший ножом свою возлюбленную, лишился свободы на два года. Его судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

23 мая 2020 года в дежурную часть поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что к ним доставлена 32-летняя женщина с поникающим ранением брюшной полости.

Выяснилось, что она распивала выпивала со своим знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина в порыве ревности схватил нож и вонзил его в живот подруге, после чего удалился. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.