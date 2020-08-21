В Ноябрьске устанавливают полосу препятствий «Сильный двор» Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьск на одноименном стадионе обустраивают новую зону. Здесь приступили к монтажу «Полосы препятствий», а в перспективе можно будет заниматься теннисом, волейболом, баскетболом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Романов.

Он рассказал, что планируется также обустроить детскую спортивную площадку и отдельную зону для сдачи нормативов ГТО. Над площадкой для кроссфита появится навес.

- Несмотря, на дождливую погоду, и ранний час на стадионе занимаются, как юные горожане, так и взрослые, убедился в этом сам, - отметил градоначальник.

В управлении по физической культуре и спорту администрации города уточняют: рукоходы, брусья, сетки, лабиринты, барьеры, туннели, заборы, бревна и 2 параллельных полосы устанавливают стационарно, в правой части стадиона.

Все сегменты выполнены из высокотехнологичных материалов, адаптированы для северных условий и предусмотрены как для подготовки, так и для проведения соревнований.

Новая спортивная зона позволит каждому проверить себя на силу, ловкость и выносливость, вне зависимости от уровня подготовки.