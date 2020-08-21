В Салехарде родился тысячный малыш Фото: Ольга Крыльцова

В перинатальном центре Салехарда родился 1000 ребенок с начала 2020 года. Об этом радостном событии рассказал заведующий перинатальным центром окружной клинической больницы Алексей Денисов в своем Instagram.

Жительница Салехарда стала мамой в первый раз. Тысячным с начала года ребенком стала девочка, которую назвали Александрой. Малышка появилась на свет весом 3,7 кг и ростом 54 сантиметра.

Алексей Денисоотметил, что персонал перинатального центра приложил все усилия, чтобы все прошло успешно. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Он поздравил маму с рождением дочки и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Заведующий перинатальным центром уточнил, что родильная служба Салехардской окружной больницы активно развивается. Ежегодно в перинатальном центре появляется на свет около 1,5 тыс. малышей.