Ноябрян предупредили об ухудшении качества воды Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске возможно ухудшение качества воды. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города.

Работы на водоводе по улице Муравленко начнутся с 22 августа. Как утверждают в ресурсоснабжающей организации, в это время горожане могут увидеть воду измененного качества, текущую из кранов как горячего, так и холодного водоснабжения. Коммунальщики не исключают, что ремонт может привести не только к ухудшению качества воды, но и к снижению напора.

Работы ориентировочно продлятся до 30 августа. Жителей Ноябрьска просят с пониманием отнестись к данной ситуации