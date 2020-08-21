Жители Тарко-Сале помогают нуждающимся собрать детей в школу Фото: из открытых источников

В Тарко-Сале продолжается благотворительная акция, в ходе которой горожане помогают нуждающимся землякам собрать детей в школу. Уже не первый год ее проводят сотрудники Районного молодежного центра.

Смысл акции в том, что, покупая канцелярские принадлежности или форму для своего ребенка, таркосалинцы могут приобрести что-либо и для школьника из семей малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 31 августа.

Пункты по приему вещей и канцелярских товаров организованы в магазинах «Канцлер», «Глобус», отделениях Почты России, в районном молодежном центре «Апельсин» и в городском Доме культуры «Юбилейный». Сбор школьных принадлежностей организован для учащихся 1-5 классов.

Все собранные принадлежности распределит между нуждающимися специально созданная комиссия, в состав которой входят представители районного управления социальной политики, органов опеки и попечительства.

Отметим, что в прошлом году с помощью неравнодушных горожан удалось собрать порядка 55 школьных наборов.