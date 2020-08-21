В детских садах Салехарда прошли мероприятия к Дню флага Фото: salekhard.org

В детских садах Салехарда 21 августа прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага. Так, например, в детсаду «Брусничка» ребята узнали об истории появления флага и его значимости для государства. Воспитанники изготовили триколор, а также рассказывали стихотворения, посвященные Родине и символике.

- Патриотические чувства формируются с рождения ребенка, - говорит воспитатель детского сада Надия Гаджиева, - это чувство любви к семье, к родному городу, к природе, соотечественникам, уважительное отношение к символике государства. Как человек нуждается в фамилии, имени, так и его родина не может существовать без флага и герба.

По ее мнению, основная задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь ребенку полностью понять и осмыслить символы их значение, их происхождение.

В детском саду «Улыбка» мероприятия прошли на улице, дети рассказывали стихотворения, играли в командные игры, а в завершении ребята нарисовали флаг мелками на асфальте.

Ребята получили и закрепили представления о значении государственной символики, узнали о символическом значении цветов флага нашей Родины.