В Уренгое устанавливают памятник погибшему пожарному Фото: администрация Пуровского района

В Уренгое готовят площадку, на которой установят памятник герою-земляку. Мемориал посвящен пожарному Александру Тищуку, который погиб во время ликвидации ЧП в марте 2018 года.

Уже в начале сентября жители посёлка смогут возложить цветы к памятнику, над которым работают мастера из Екатеринбурга. Черты лица Александра Тищука мастера лепили с фотографии. Мемориал будет из бронзы. Ориентировочно к концу августа он будет готов и доставлен в посёлок. Трёхметровый мемориал установят около первой школы, напротив центрального парка.

Фото: администрация Пуровского района

С инициативой установки памятника выступили сотрудники уренгойского подразделения отряда противопожарной службы ЯНАО в целях увековечить подвиг пожарных, погибших при выполнении служебного долга.

- Это необходимо посёлку, чтобы помнить, знать и говорить об этом подрастающему поколению. Такие героические поступки должны быть увековечены, – отметил глава Уренгоя Олег Якимов.

Александр Тищук проработал в противопожарной службе 18 лет. За годы службы – десятки спасенных домов и человеческих жизней. Он трагически погиб 26 марта 2018 года. Тогда во время ночного пожара в жилом двухэтажном деревянном двухэтажном доме обрушилась кровля. Никто из жильцов не пострадал – они успели эвакуироваться. Сложный пожар был потушен, но, к сожалению, ценой жизни уренгойского огнеборца.