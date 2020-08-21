В Муравленко ищут вора, сбежавшего после кражи в магазине

В Муравленко ищут вора, который вынес из магазина товаров на 4 тысячи рублей Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Муравленко разыскивают вора, который покинул город после кражи в магазине. Заявление сотрудника гипермаркета поступило в дежурную часть полиции19 августа. Сообщилось, что неизвестный, взяв с прилавков магазина продукцию, вышел из здания, не оплатив товар. Магазину был причинен материальный ущерб в размере более 4 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее несудимый мужчина, 1962 года рождения. На данный момент гражданин находится за пределами города, его местонахождение устанавливается, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция возбудила уголовное дело. Наказанием за это преступление может стать штраф в размере до 80 тыс. рублей, арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.