В Лабытнанги ищут подходящее название для многофункциональной площадки отдыха Фото: lbt.yanao.ru

В Лабытнанги активно идет строительство многофункциональной площадки отдыха для детей и взрослых. Новый современный объект благоустройства появится благодаря национальному проекту благоустройства, пояснили в администрации города.

Традиционно названия объектам городской среды определяют сами горожане. Сбор вариантов наименований для новой площадки начался на портале «Живем на Севере».

- Уверена, вы предложите интересные варианты. Потом в ходе голосования вместе выберем самое лучшее и оригинальное наименование этому объекту городской среды. Ко Дню города у нас будет новый современный объект благоустройства с интересным названием, - обратилась к землякам глава города Марина Трескова.

Сбор предложений продлится по 28 августа. Потом начнется голосование за предложенные варианты наименований многофункциональной площадки отдыха. Определять лучшее можно будет до 18:00 8 сентября.