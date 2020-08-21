В Новом Уренгое судят ОПГ за тайники с «закладками» Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в сбыте наркотических средств в крупном размере.

По делу проходят шесть фигурантов, сообщили в прокуратуре ЯНАО, трое из которых являются гражданами Казахстана. На протяжении двух лет они сбывали жителям автономного округа синтетические наркотики, организуя тайники с «закладками», пока их незаконная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Теперь их судьбу решит суд, куда уже направлено уголовное дело. За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет лишения свободы. До вынесения приговора наркосбытчики будут содержаться под стражей.