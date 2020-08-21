Питание в школах Ямальского района станет бесплатным для всех детей

Питание в школах Ямалського района станет бесплатным для всех детей Фото: mo-yamal.ru

В Ямальском районе с сентября питание в школьных столовых станет бесплатным для всех детей. Соответствующее постановление о нововведении подписал глава района Андрей Кугаевский. Согласно документу, с 1 сентября более 3500 школьников платить за питание не будут.

Питаться в школьных столовых дети будут два раза в день. Меню согласовано с Роспотребнадзором и включает в себя полноценный набор блюд для каждого приёма пищи. Дети, живущие в интернатах, как и раньше, будут получать пятиразовое питание

Ранее бесплатные школьные обеды предоставлялись только родителям и опекунам учащихся 1-4 классов, а также детям льготных категорий: из многодетных семей, малоимущие, сироты и другие, пояснили в администрации Ямальского района.