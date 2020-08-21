В Тарко-Сале аферисты лишили пенсионера денег и попросили в полицию не сообщать Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело о краже денег средств с банковской карты. Жертвой мошенников стал 63-летний житель Тарко-Сале. В полицию он обратился 14 августа, хотя само преступление совершено еще в июле.

Пенсионер рассказал, что ему позвонили с московского номера. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил мужчине, что с его банковской карты произошло списание денег, которые еще можно вернуть. Мошенник убедил ямальца назвать номер его банковской карты и 3 цифры с обратной стороны карты.

О списании денег со своей банковской карты таркосалинец узнал только 13 августа, когда ему поступило уведомление о необходимости погашения процентов по кредитной карте. Он обратился в отделение банка, где ему сообщили о том, что с его кредитной карты произошло списание более 239 тысяч рублей.

В этот же день мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником московской полиции и сообщил о том, что злоумышленники установлены и потерпевшему в правоохранительные органы обращаться не стоит. Только тогда пенсионер понял, что его обманули, после чего обратился с заявлением в полицию.

Оказалось, что о существующих способах мошенничества ему рассказывала его супруга, с которой до этого вели беседу полицейские, предупреждая об участившихся случаях мобильных мошенничеств с использованием банковских карт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.