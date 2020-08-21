Рязанские стерхи успешно прижились на Ямале Фото: yanao.ru

Стерхи, выпущенные в июне этого года Куноватском заповеднике в Шурышкарском районе, благополучно прижились на новом месте. Четырёх самок и двух самцов для Ямала вырастили в Рязанской области в Окском государственном биосферном заповеднике.

Птицы помечены GSM-передатчиками для определения процента их выживания и уточнения миграционного пути. Проект по восстановлению стерхов реализуется в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика», оператором которой выступает Российский Центр освоения Арктики.

Белых журавлей навестили специалисты в области науки регионального департамента внешних связей. Они обследовали места гнездования стерхов. Четырех птиц заметили на окраине южной части болота.

- Один стерх около 10 минут стоял в позе сторожевого, пока остальные заняты были поиском пищи на болоте, - поделился наблюдениями участник экспедиции и куратор проекта от департамента внешних связей Дмитрий Замятин.

Кроме того, эксперты провели опрос местных жителей из посёлка Лопхари Шурышкарского района, выясняя, встречали ли они журавлей в период гнездования и весенне-осенней миграции. В результате установлено, что птицы здоровы, совершают регулярные перелёты и полностью адаптировались к обитанию в бассейне реки Куноват.

Мероприятия проекта по восстановлению обской популяции стерха реализуются в тесном сотрудничестве с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном для организации альтернативных мест зимовки наших птиц.

Основная цель проекта - увеличение численности обской популяции белого журавля до 50 особей для успешного восстановления популяции стерха в регионе.