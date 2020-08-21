На Ямале сообщницу студентки техникума осудили на сбыт наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде местной жительнице зачитали приговор за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Уголовное дело начали расследовать еще в 2015 году. Тогда было установлено, что 17-летняя студентка Ямальского полярного агроэкономического техникума занималась незаконным сбытом наркотиков зависимым гражданам. На момент вынесения судом обвинительного приговора фигурантка достигла совершеннолетнего возраста. Ее приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Однако промышляла она совместно с другим человеком, личность которого на тот момент установить не представилось возможным.

В 2020 году правоохранители установили личность сообщника несовершеннолетней – жительницу города Салехарда. Производство по уголовному делу было окончено в короткие сроки и передано в суд.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.